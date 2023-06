Sondaggio Porta a Porta, l'effetto Schlein rovina la sinistra: che crollo

22 giugno 2023 a

Gli ultimi sondaggi politici, almeno quelli successivi alla scomparsa di Silvio Berlusconi, fotografano tutti il balzo di Forza Italia sull'ondata emotiva per l'addio a suo fondatore. Ma non è l'unica novità delle rilevazioni più recenti. Ad esempio il sondaggio Noto realizzato per Porta a Porta conferma che Forza Italia sale di tre punti e arriva a un 10 per cento tondo tondo. Ma registra anche un crollo clamoroso nell'ala più a sinistra dell'opposizione.

Andiamo con ordine. Fratelli d’Italia oggi si conferma primo partito italiano con il 28 per cento. Il partito di Giorgia Meloni scende dello 0,5 rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 6 giugno. Il Pd di Elly Schlein perde mezzo punto, fermandosi al 20 per cento. La Lega di Matteo Salvin è stabile al 9,5 per cento. Il terzo polo sondato insieme, Azione-Italia Viva, registra il 6 per cento (-0,5), mentre si registra un vero e proprio smottamento per l'alleanza Verdi-Sinistra che perde un punto e si attesta al 2,5 per cento. Insomma, la linea più militante del Pd oltre ad allontanare gli elettori più moderati sembra anche cannibalizzare gli alleati della sua coalizione. Stabili Più Europa al 2% e Noi Moderati all’1,5 per cento.