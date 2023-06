Lilli Gruber tiene sotto scacco Francesco Boccia: "Schlein? A scoppio ritardato"

19 giugno 2023 a

La tensione nel Pd si taglia con il coltello. Dopo la partecipazione della neosegretaria Elly Schlein alla manifestazione organizzata dal Movimento 5 stelle a Roma contro il precariato e le misure del governo Meloni sul lavoro, in casa dem l'equilibrio è molto precario. Schlein ha provato a spegnere le polemiche interne durante la direzione nazionale del Pd. A "Otto e mezzo", il programma di approfondimento e di attualità di La7, la rivolta che sta sconquassando il Partito Democratico è oggetto di discussione della puntata di lunedì 19 giugno.

"Da oggi Elly Schlein è più forte?" ha chiesto, diretta, Lilli Gruber. Francesco Boccia ha risposto prendendo le difese della sua segretaria: "Ha il dono di parlare semplice e chiaro, anche per una generazione politica più giovane e diversa". Questa risposta non è bastata alla conduttrice che, così, ha incalzato il suo ospite. Boccia allora ha proseguito: "Prima delle Primarie eravamo terzi, al 14 per cento nei sondaggi, ora è iniziata una fase politica nuova. Parla di temi...".

La giornalista ha rincarato la dose e ha lanciato una forte provocazione: "Un po' a scoppio ritardato mi viene da dire. Ma il partito la segue? È questo il dramma". Il dem ha provato a superare lo smacco subito: "Il Pd è un'alternativa alla destra, stiamo facendo la sinistra e chiediamo alle altre forze politiche all'opposizione di unirsi contro la destra". "Ma il Pd la segue?", ha chiesto ancora una volta la conduttrice. Boccia si è detto fiducioso: "Io credo di sì". Di diverso parere Francesco Specchia. Il giornalista di Libero ha affermato che "Schlein avrebbe dovuto portare un vento nuovo, una tempesta".