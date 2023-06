20 giugno 2023 a

Expo 2030, Giorgia Meloni presenta la candidatura di Roma. Il presidente del Consiglio ha partecipato a Parigi all'assemblea del Bureau International des Expositions (Bie), parlando ufficialmente della candidatura della Capitale. «Siamo pronti ad attivarci per garantire pari opportunità, anche dal punto di vista economico, per la partecipazione più ampia possibile alla nostra Expo». Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all’assemblea del Bie a Parigi per sostenere la candidatura di Roma come sede di Expo 2030. «L’Expo di Roma non si concluderà dopo i suoi 6 mesi di esposizione. I padiglioni rimarranno a disposizione di tutte le nazioni che ne faranno richiesta, per consentire loro di mantenere una propria rappresentazione, di istituire centri di ricerca e tecnologia, di conservare uno spiraglio di dialogo. La nostra eredità, l’eredità» dell’Expo in Italia «mira - ha sottolineato la premier - a costruire un percorso di progresso per la comunità internazionale; per mostrare che i nostri obiettivi per il millennio possono essere raggiunti, che non sono solo parole e che il rapporto tra le persone e il loro ambiente può essere davvero migliorato lavorando insieme. Scegliere di ospitare l’Expo 2030 a Roma significa scegliere tutto questo», ha rimarcato la premier. «Scegliete Roma, portiamo insieme la storia nel futuro», ha detto ancora la presidente del Consiglio.

Il presidente del Consiglio ha parlato anche dei suoi sentimenti personali di fronte all'ipotesi di un'Esposizione Universale organizzata a Roma. «Sono onorata di essere qui» per sottolineare «quanto crediamo nella candidatura» di Roma a Expo 2030. «È una sfida che l’Italia e gli italiani» affrontano «con molto entusiasmo». Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all’assemblea del Bie a Parigi per sostenere la candidatura di Roma come sede di Expo 2030. «È un compito difficile ed emozionante. Spero di convincervi a scegliere Roma, scegliere l’Italia per ospitare Expo 2030», ha sottolineato il premier.