Alluvione Emilia-Romagna, l'investitura di Salvini: “Il commissario c'è, è Bonaccini"

“In Emilia-Romagna il commissario c'è e si chiama Stefano Bonaccini". Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini prova a fare chiarezza sugli interventi per il maltempo, replicando in maniera netta alle polemiche riguardanti proprio la nomina del commissario per la regione martoriata da piogge e alluvioni. “Il commissario arriverà, però l'importante è che siano arrivati i soldi e che arrivino i soldi. Se ci fosse il commissario senza soldi... Il commissario per l'emergenza comunque attualmente c’è, si chiama Bonaccini. La norma questo prevede. Arriverà” le dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture a margine dell'assemblea di Assarmatori a Roma, a chi gli chiedeva se ci sia un po' di ritardo sulla scelta del commissario alla ricostruzione post alluvione.

E proprio Bonaccini, governatore emiliano, è intervenuto sul tema durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento Italia Loves Romagna: “Vengo da una terra devastata. I danni stimati ammontano a 8,8 miliardi. È importante non spegnere i riflettori sulla tragedia che ci colpisce 11 anni dopo il terremoto. Le nostre spiagge sono già pronte ad accogliere i turisti”.