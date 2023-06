Maltempo, alluvione a Macerata. Torna l'incubo: “Salite ai piani alti”

06 giugno 2023 a

Il maltempo non abbandona l’Italia e continua a far paura. Un violento temporale si è abbattuto nel tardo pomeriggio di ieri nel Maceratese, causando danni, allagamenti, cadute di alberi e l’interruzione di diverse strade. L’allarme è stato lanciato dallo stesso Comune di Macerata sulla pagina ufficiale di Facebook: “A causa delle precipitazioni cadute in modo anomalo in città al momento ci sono diverse arterie viarie bloccate. Si consiglia di utilizzare l’auto e uscire di casa solo in casi strettamente necessari. È operativo il Coc e per ogni segnalazione è possibile chiamare il numero unico emergenze 112. Si comunica ai cittadini di Villa Potenza e Sforzacosta che è assolutamente vietato scendere nei garage/cantine sotterranei e si raccomanda di salire ai primi piani. La raccomandazione è valida anche per tutti i cittadini residenti nei pressi di canali o fossi fino a nuove istruzioni”.

La bomba d’acqua ha costretto alcune persone all’evacuazione. Inoltre per la giornata di oggi, le scuole di Villa Potenza e Sforzacosta saranno chiuse per consentire gli opportuni controlli ed effettuare eventuali sistemazioni. Il meteo impazzito lascia ancora strascichi.