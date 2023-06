Pnrr, il ministro Giancarlo Giorgetti critica l'Europa: approccio cavilloso

19 giugno 2023 a

«Definisco il Pnrr come una battaglia epica tra la burocrazia italiana ed europea. Mettere a terra tutte queste risorse ha imposto alla Pubblica amministrazione uno stress incredibile. Stiamo facendo del nostro meglio ma c’è un approccio della Commissione europea particolarmente cavilloso. Non se ne lamenta solo l’Italia ma anche altri Paesi». Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervistato nel corso dell’evento a Villa Miani per i 145 anni del quotidiano Il Messaggero.

"A cosa non rinunceremo". Pnrr, il progetto di Giorgetti

Il ministro dell'Economia ha poi sottolineato alcuni aspetti legati al Mes e al Patto di stabilità. «il governo non ha nessuna intenzione di violare o spaccare il sistema ma sicuramente su queste tre partite stiamo facendo dei ragionamenti» e «cerchiamo di difendere l’interesse nazionale». È «legittimo che il governo si giochi le sue carte». Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Sulla riforma del patto di stabilità «come è normale ci sono posizioni diverse, mi sembra legittimo che il governo giochi le sue carte e quando il negoziato si chiuderà, con un compromesso, dovrà essere un compromesso di soddisfazione per tutti», afferma Giorgetti. Per l’Italia è «importante la stabilità ma altrettanto la crescita» aggiunge, sottolineando di non rigettare «l’approccio tedesco che bisogna ridurre il rapporto debito-pil ma se non facciamo crescita non si può ridurre questo rapporto».