Pnrr, il ministro Giorgetti: l'Italia non rinuncerà a nulla

05 giugno 2023 a

a

a

Il ministro Giancarlo Giorgetti assicura che l'Italia non rinuncerà ad alcun finanziamento previsto dal Pnrr. «Non voglio rinunciare proprio a niente se i fondi del Pnrr sono convenienti». L'ha detto il ministro dell’Economia in un intervento video al Capital Market di Bloomberg. Il titolare del Mef ha sottolineato: «Dobbiamo valutare quali sono gli investimenti più produttivi in termini di capacità di crescita per il Paese e, se qualche progetto non è più attuale, è nostro dovere rivederlo». Secondo il ministro dell'Economia, un eventuale mancato utilizzo di tutti i fondi del Pnrr da parte dell’Italia sarebbe «un colpo d’immagine», ha aggiunto Giorgetti, specificando che «anche la Commissione europea ha interesse che l’Italia investa e si muova bene».

Pnrr, Giorgetti “Su terza rata continua negoziazione, siamo ottimisti”

Quanto alla tassazione sugli extraprofitti bancari, il ministro Giorgetti «Non abbiamo in cantiere nessuna tassazione sugli extraprofitti bancari». Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti parlando in videoconferenza al Capital Markets di Bloomberg a Milano. Il sistema bancario italiano, ha ripetuto il ministro, «è solido» anche se deve dimostrare «più flessibilità» sui rendimenti dei conti.