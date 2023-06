Incidente Lamborghini, la proposta di Salvini: chiudere le pagine social Theborderline

15 giugno 2023 a

a

a

Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, attacca gli YouTuber che sui social fanno sciocche "challenge" «Chi sbaglia paga. Dovrebbero chiudere - io ho chiesto - le pagine social di questi sciocchi. Non uso altri aggettivi. Se ritieni che sia una bravata su cui fare follower e quattrini guidare ininterrottamente per 50 ore, non scendendo dalla macchina, domandati in che condizioni sei alla guida dopo 24 ore. Io non posso prevedere nel Codice della strada che ci siano degli imbecilli che guidano per due giorni mettendo a rischio la vita propria e di altri». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a "Ore 14" su Rai2 condotto da Milo Infante, a proposito della tragedia di Casal Palocco che ha portato alla morte di un bimbo di 5 anni, travolto da un Suv guidato da alcuni youtuber. «Però io conto che questa norma serva a salvare una parte di quelle tremila vite che ogni anno perdiamo sulle strade, che da papà e da ministro è un numero assolutamente inaccettabile», ha aggiunto.

Foto omaggio davanti allo specchio, la scommessa di Salvini e Berlusconi

Il ministro dei Trasporti propone anche di riportare a 3 anni il limite per i neopatentati che vogliono guidare auto di grossa cilindrata. «Per i neo patentati riportare a 3 anni il tempo che deve passare per poter guidare macchine di una certa cilindrata. Adesso, teoricamente, dopo un anno che hai la patente puoi guidare la Porsche, la Ferrari o il fuoriserie. Poi per i primi 3 anni per guidare non devi bere assolutamente niente». L'ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a "Ore 14" su Rai2 condotto da Milo Infante. Altra «riflessione che mettiamo in questo ddl» sulla sicurezza stradale «che io farò di tutto da papà che diventi norma: per chi è recidivo, cioè per chi reiteratamente causa morti, danni, feriti e drammi sulla strada e viene beccato a guidare o drogato o ubriaco marcio, la patente non è che io te la sospendo per un po', non la vedi più per il resto dei tuoi giorni. Perché errare è umano ma, quando giochi con la vita delle persone, perseverare sarebbe diabolico», ha aggiunto.