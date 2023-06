Antonio Tajani dopo l'incontro con Elon Musk: Italia Paese migliore per investire

15 giugno 2023 a

Tajani soddisfatto dopo l'incontro con Elon Musk a Palazzo Chigi. Con Elon Musk l’incontro «è andato bene, è un grande imprenditore, innovativo. Abbiamo parlato di spazio, di cybersecurity, di libertà di informazione che, in molti Paesi non c’è, e di politica industriale». Il confronto c’è stato anche sulle «auto elettriche, gli ho detto che l’Italia è il miglior Paese in Europa per investire». L'ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, rispondendo ai cronisti sull’incontro a Palazzo Chigi con il numero 1 di Tesla e Twitter. Musk ha poi incontrato la premier Giorgia Meloni.

«Incontro a Roma con Elon Musk. Abbiamo parlato di automotive ed aerospazio, settori dove l’Italia dispone di manodopera e tecnologia all’avanguardia. Pronti a collaborare sulle sfide del nostro tempo come la cybersicurezza. Mi sono complimentato per i suoi successi imprenditoriali». Così su Twitter il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Musk si trova adesso a colloquio con la premier Giorgia Meloni a palazzo Chigi.