Governo Meloni promosso da Monti sui rapporti con l'Europa e rispetto dei vincoli

14 giugno 2023 a

a

a

Mario Monti strizza l’occhio a Giorgia Meloni. L’ex presidente del Consiglio promuove il lavoro dell’attuale premier, mettendo a tacere molte delle accuse che venivano mosse alla coalizione di centrodestra prima delle elezioni Politiche dello scorso settembre: “Questo governo sta mostrando due sorprese grandi agli occhi di coloro che lo temevano moltissimo. Una è il modo di stare in Europa e il modo d’interagire con l’Europa che è un modo costruttivo, e l’altro è il desiderio, faccia piacere o no, l’intenzione di osservare i vincoli della finanza pubblica, non solo perché ce lo chiede l’Europa, ma perché è nell’interesse del Paese a lungo andare e nell’interesse dei nostri figli e nipoti. Queste cose sono quelle cose che in certi momenti sono mancate a Silvio Berlusconi”.

Grazie a Berlusconi superata la crisi del 2011: celebrazione di Monti

“Accanto a questo comportamento - sottolinea Monti, senatore a vita a 24 Mattino su Radio 24 - che si potrebbe in effetti chiamare di centro dal punto di vista della finanza pubblica e dell’appartenenza all’Europa, il desiderio però di corrispondere alle promesse elettorali, non potendo essere tanto sull’Europa e sulla finanza pubblica, si scarica su questioni meno importanti per l’andamento quotidiano dell’economia ma molto importanti per alcuni che sono i diritti civili e la famiglia che sono importanti per tutti”. Bastone e carota da parte dell’ex inquilino di Palazzo Chigi.