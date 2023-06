Berlusconi, promessa di Ronzulli: nessuna scissione in Forza Italia

13 giugno 2023 a

a

a

La morte di Silvio Berlusconi ha scatenato i più svariati retroscena sul destino di Forza Italia, con molti che hanno ipotizzato una frattura tra le due ali interne al partito azzurro. A smentire ogni ricostruzione, facendo una promessa agli elettori, è Licia Ronzulli, presidente dei senatori di Forza Italia, intervistata a Menabò, su Radio1 Rai: “Abbiamo il dovere di rendere omaggio alla sua storia, ai sacrifici che ha dovuto fare e agli attacchi che ha dovuto subire, continuando nel percorso che ha tracciato. Se dovessimo dividerci faremmo un torto a lui. Ma, al di là di qualche retroscena fuori luogo che ho letto sui giornali, non vedo questo rischio. Credo che tutti abbiano voglia di camminare insieme con lui e per lui”.

I vertici di Forza Italia hanno deciso il destino del partito: il voto unanime

“Che strada prenderà FI lo scopriremo probabilmente negli anni, quello che però dobbiamo fare per Berlusconi, nel suo nome, è - assicura la capogruppo Ronzulli - rendere omaggio alla sua storia politica, rendere omaggio alla sua persona anche in virtù dei sacrifici che ha dovuto fare, a quegli attacchi che ha dovuto subire e che sicuramente hanno cambiato molto la sua vita”. “E siccome è stato, fino all’ultimo giorno, la guida, dettandoci la linea noi dobbiamo proseguire su questo cammino, altrimenti non rendiamo onore alla sua storia”, ha osservato ancora l’esponente azzurra.