Forza Italia, il comitato di presidenza ha ratificato le nomine di Berlusconi

Forza Italia cerca di non fermarsi dopo la scomparsa del suo leader Silvio Berlusconi. Nonostante il lutto per l’addio all’ex premier, il partito ha tenuto oggi, nella sede nazionale azzurra in via in Lucina 17, una riunione del Comitato di presidenza, uno dei massimi organismi direttivi, con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022 e le 'determinazioni in merito ai commissariamenti'. La convocazione era stata diramata già ieri via mail dal tesoriere nazionale forzista, Alfredo Messina. Con un voto unanime è stato approvato a norma di legge e di statuto all’unanimità il rendiconto del 2022 e sono state ratificate le recenti nomine effettuate da Berlusconi, comprese quelle riguardanti i coordinamenti provinciali e delle grandi città. Tra i partecipanti, tutti collegati via zoom, ci sono stati Tajani, Barelli, Ronzulli, Gasparri, Mulè, Cattaneo, Barachini, Orsini, Bernini, Martusciello, Fontana, Giacomoni, Baldelli, Cirio, Schifani e Toma, oltre allo stesso Messina.