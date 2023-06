Berlusconi, Meloni ammutolisce gli odiatori con lo storico video: “Poveri comunisti”

12 giugno 2023 a

Neanche nel giorno della sua morte si sono placati gli haters di Silvio Berlusconi. E a difesa della memoria dell’ex premier e fondatore di Forza Italia si è schierata Giorgia Meloni, attuale presidente del Consiglio: “Gli attacchi non lo hanno mai scomposto. A chi, persino oggi, sta riversando odio nei suoi confronti avrebbe risposto come al solito col sorriso e con una battuta. Lo ricorderemo così”. La leader di Fratelli d’Italia, insieme al post, ha postato il video di uno storico comizio del 2009 di Berlusconi a Cinisello Balsamo, in cui il Cavaliere apostrofò dei contestatori con un “Siete solo dei poveri comunisti”, burlandosi delle contestazioni.

In particolari sui social alcuni hanno spezzato il profluvio di condoglianze per dire che non è andato tutto in ‘prescrizione’ dei 30 anni di berlusconismo e che contestano lutto nazionale e funerali di Stato di mercoledì in Duomo a Milano. Su twitter ‘funerale di Stato’ è trend topic, con una lista di centinaia di post critici. “Leggo che il meccanismo dei funerali di Stato è automatico, se sei un ex Presidente del Consiglio te li fanno comunque, anche se hai gettato discredito sul paese”, scrive Suzukimaruti, parlando di “un regolamento da cambiare”. E Loris Giordano: “Lutto nazionale e funerali di Stato per un massone condannato in via definitiva e interdetto dai pubblici uffici, in effetti, è la fotografia perfetta sia dell’esecutivo in carica che dei 30 anni appena trascorsi”. Secondo Raffo, i funerali di Stato “sono uno schiaffo a Falcone, Borsellino e a chiunque abbia mai provato a migliorare questo schifo di Paese”. Per Alfredo Facchini si tratta della “tragedie di un Paese ridicolo. Lutto nazionale e funerali di Stato per un pregiudicato. La politika con la scomparsa del Caimano ha raggiunto il grado zero. L’Italia è un Paese di farabutti”. E poi altri messaggi dello stesso tenore: tutti ammutoliti da Meloni su Instagram.