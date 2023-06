Berlusconi, assurda reazione dal consigliere Pd: un esempio negativo

12 giugno 2023 a

Una reazione scomposta dopo la morte di Silvio Berlusconi. Arriva dal Friuli-Venezia Giulia il commento del consigliere regionale del Partito democratico, Francesco Martines, che fa un quadro più che negativo del Cavaliere, scomparso oggi ad 86 anni: “Esprimo profondo cordoglio ai famigliari e ai dirigenti ed elettori di Forza Italia per la scomparsa di Silvio Berlusconi, un imprenditore privato abile nell'usare i rapporti politici per creare negli anni un impero economico, ma anche un personaggio politico molto controverso. Con le sue televisioni e la sua attività di premier e di leader di partito è stato per un ventennio un esempio culturale negativo per le future generazioni”.

“Berlusconi - rincara la dose l’esponente dem friulano in una nota - ha inciso negativamente sui modelli culturali e sociali della società italiana, modelli che ancora oggi hanno riflessi sulla nostra quotidianità, e non è riuscito a creare quel partito di destra liberale alla quale aspirava: ci auguriamo che adesso finalmente si faccia chiarezza su un percorso verso una destra democratica di stampo europeo della quale il nostro Paese ha estremo bisogno”.