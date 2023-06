Berlusconi, De Magistris perde la frizione: “Ha scritto la storia in negativo”

12 giugno 2023 a

Luigi De Magistris, leader di Unione Popolare, figura nell’elenco degli ospiti dell’edizione del 12 giugno de L’Aria che Tira, il talk show di La7 condotto da Myrta Merlino che ovviamente concentra la propria trasmissione su Silvio Berlusconi, scomparso in giornata a 86 anni. Il giudizio dell’ex sindaco di Napoli è molto duro: “Io lo conobbi quando divenni sindaco nel 2011, lui era premier. Condivido che ha scritto la storia ma in negativo, l’ha fatta franca finanche con la magistratura. Non mi appartiene il sentimento di invidia. Ovviamente ho il rispetto umano per la sua fine, sono vicino ai suoi cari, ma su Berlusconi bisogna ricostruire sia il Berlusconi imprenditore, con grandi qualità, dalla comunicazione ad altro, ma non c'è dubbio che le sue qualità sono passate da un rapporto con la politica, che gli ha fatto delle leggi di favore sulla comunicazione, del rapporto con organizzazioni che non sono filantropiche, su cui c'è ancora tanto da dire, anche nell'immagine accanto a Marcello Dell'Utri, fondatore di Forza Italia e condannato in via definitiva per mafia”.

“Poi - continua ancora De Magistris in collegamento - c’è il Berlusconi politico, a me non piace la sua politica, l'apparenza, il consumismo, il denaro, l'insofferenza verso i poteri di controllo, l'approfittamento, l'uomo che pensa che ognuno ha un prezzo, ognuno è comprabile ed acquistabile. È un uomo di cui bisogna avere rispetto, ma che ha scritto in negativo la storia di un Paese che va all’incontrario, quindi Berlusconi ha scritto la storia in positivo. È il Paese della normale devianza ormai, i deviati diventano normali e loro diventano sovversivi. Non mi unisco a quelli che lo faranno beato, santo, il Messia”. Verso la fine del discorso, capita la durezza di quest’ultimo, Merlino si sovrappone alle parole del suo ospite e dà la parola ad altri mentre De Magistris continuava a parlare senza sosta.