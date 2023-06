Migranti, “tornerà con un risultato concreto”. Salvini fiducioso sul viaggio di Meloni

06 giugno 2023 a

Una giornata epocale per il futuro dei trasporti dell’Italia. È un Matteo Salvini raggiante quello che si è presentato ad un convegno della Cisl a Messina, dove ha aggiornato tutti sul Ponte sullo Stretto che unirà Sicilia e Calabria: “Oggi è una giornata importante perché nascerà la Società Stretto di Messina che avrà l'onore di portare a termine l'opera più green del secolo”. Il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti si è poi soffermato sulla visita del premier in Tunisia per affrontare l’emergenza immigrati: “Giorgia Meloni sta lavorando bene. È determinata, quindi conto che dalla Tunisia torni con un risultato concreto”.

“Le pesa andare al processo da ministro?” chiedono ancora al segretario della Lega, che replica così in merito al processo Open Arms a suo carico per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio, di cui venerdì ci sarà una nuova udienza: “Sinceramente preferirei trascorrere quei giorni in ufficio piuttosto che in una aula bunker a rispondere di un non reato a mio avviso, ma ci vado da cittadino italiano. Io vado in aula ogni colta che c’è bisogno di andare in aula. Ritengo di avere fatto semplicemente il mio dovere”. Infine una difesa alla scelta di Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, sul togliere il patrocinio al gay pride di Roma, che ha attaccato il governo sulla maternità surrogata: “Io sono contro l’utero in affitto. Punto. E contro chiunque proponga e difenda l’itero in affitto. Poi non conosco le vicende della Regione Lazio quindi non le commento”.