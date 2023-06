Emergenza migranti, il piano del ministro Antonio Tajani per la Tunisia

06 giugno 2023 a

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani fa il punto della situazione e della futura strategia da utilizzare per migliorare le sinergie con la Tunisia anche e soprattutto nella lotta all'immigrazione clandestina. «Con Meloni abbiamo fatto un punto della situazione sulla politica estera, come facciamo sempre. Sto per partire per gli Stati Uniti dove c’è l’incontro col governo libico». Sulla missione della premier a Tunisi «vediamo come si può aiutare il Paese. Andrò a parlare la settimana prossima anche con Georgievia», numero uno del Fmi: «vediamo come si può aiutare il Paese. Cerchiamo di guardare i problemi della Tunisia, è nostro interesse avere una situazione stabile. C’è bisogno di far capire a livello europeo e all’Fmi che bisogna avviare una trattativa, per accompagnare i finanziamenti alle riforme. Ne parlerò anche con Blinken la settimana prossima, è nel nostro interesse». Lo dice il vicepremier Antonio Tajani, ministro agli Affari esteri, a margine del colloquio di circa 40 minuti con il presidente del Consiglio, di ritorno dal viaggio istituzionale in Tunisia.

Tajani chiede spazio a Germania e Francia: non ci sono solo loro nell'Ue

«Stiamo lavorando e continuiamo a lavorare coinvolgendo Europa e Fmi - dice ancora, lasciando l’Osservatorio astronomico - I tunisini chiedono di avere finanziamenti e poi partire con le riforme, quel che occorre fare ora è mediare, Lavorare per la stabilità, anche per ridurre i flussi migratori. Lo stesso discorso vale per la Libia. Noi abbiamo sempre rispettato le decisioni di questi Paesi e ci muoviamo con grande saggezza».