Rai, “guadagnato una vagonata di soldi”. Attacco di Matone a Fazio e Annunziata

Senza fare sconti. “L’addio di Fazio e Littizzetto? Il problema è che nessuno li ha cacciati, il vizio di fondo è fare le vittime quando qualcuno se ne va per cavoli suoi e ha guadagnato una vagonata di soldi”. Ha usato questi toni a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, la deputata della Lega Simonetta Matone, intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari sui volti noti di Che tempo che fa, che ieri è andato in onda per l’ultima volta su Rai3.

Parlando poi dell’interruzione del rapporto con la Rai da parte della conduttrice di Mezz’ora in più, la deputata leghista ha rincarato la dose: “Lucia Annunziata ha detto che non condivide nulla di questo governo? Ma tu devi fare informazione non formazione di chi ti segue, se te ne vai perché non ti piace l’esecutivo si aprono dei punti interrogativi sul tuo esser giornalista. Il governo non sta cacciando nessuno”. “Chi le dispiace più che abbia abbandonato la tv pubblica?” la domanda rivolta a Matone, che replica: “Forse Annunziata, i suoi erano trenta minuti di rissa, faziosissima, ma di livello alto. Ora non mi piacerebbe vedere nessuno di particolare in Rai, vorrei vedere solo informazione libera”.

La questione sorge spontanea e i conduttori chiedono quale siano gli altri programmi poco graditi: “Temo di esser fucilata e di diventare un loro obiettivo, ma non mi piacciono certe operazioni Report. Come mai? Non le trovo obiettive, ogni volta ti chiedi sempre, ma a cosa mirano? Questo non mi piace. Non credo siano inchieste giornalistiche che mirano, semplicemente, a fare informazione, sono operazioni di killeraggio”.