Risultati elezioni amministrative, centrodestra avanti

Sono stati chiusi alle ore 15 i seggi nei Comuni chiamati a eleggere il sindaco. Nel turno di ballottaggio erano coinvolti 41 centri, 7 dei quali capoluoghi. Si tratta di Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Brindisi e Ancona, unico capoluogo di Regione al voto. Votavano invece per il primo turno 128 comuni in Sicilia, dov'è stata chiamata alle urne anche la città metropolitana di Catania, e 39 in Sardegna.

Exit poll Catania

Secondo i primi exit poll della Noto sondaggi, resi noti da Videoregione Sicilia, il candidato del centrodestra a Catania, Enrico Trantino, si attesterebbe tra il 56% ed il 60%. Sarebbe invece tra il 27, 5% ed il 31,5% l'altro candidato del centrosinistra Maurizio Caserta.

Exit poll Trapani

Secondo i primi exit poll forniti dalla Noto sondaggi per Videoregione Sicilia alle amministrative, a Trapani, il candidato sindaco del centrodestra Maurizio Miceli sarebbe in vantaggio con dei dati che si attesterebbero tra il 42% ed il 46%. Il candidato di centrosinistra, invece, Giacomo Tranchida si attesterebbe tra il 38% ed il 42%.

Exit poll Siracusa

Secondo i primi exit poll forniti dalla Noto sondaggi per Videoregione Sicilia alle amministrative a Siracusa, il candidato del centrodestra Ferdinando Messina avrebbe raggiunto una forbice compresa tra il 24% ed il 28%. Lo segue la candidata Renata Giunta (M5S) che ha percentuali tra il 23% e il 27%. Al terzo posto invece c'è il sindaco uscente di Siracusa, candidato con alcune liste civiche, Francesco Italia, che ha raggiunto tra il 20% ed 24%.

Exit poll

Secondo i primi exit poll forniti dalla Noto sondaggi per Videoregione Sicilia alle amministrative a Ragusa in vantaggio ci sarebbe il sindaco uscente Giuseppe Cassì con percentuali comprese tra il 59% ed il 63%. Il sindaco uscente è sostenuto da liste civiche. Al secondo posto, invece, c'è il candidato di centrosinistra Riccardo Schinnà che si attesta tra 18% ed il 22%.