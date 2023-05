Elezioni, il centrodestra vince pure nella ‘rossa' Ancona: Silvetti è sindaco

29 maggio 2023 a

Il centrodestra strappa il sindaco di Ancona al centrosinistra. Il candidato della coalizione al governo, Daniele Silvetti, è stato eletto primo cittadino del capoluogo delle Marche. Il neo primo sindaco ottenuto 21.279 voti, pari al 51,73. Alla rivale di centrosinistra, Ida Simonella, sono andati 19.854 voti, pari al 48,27%. Proprio ad Ancona, storica roccaforte rossa e unico capoluogo di regione al voto, aveva chiuso il suo tour elettorale la segretaria del Pd Elly Schlein, che invano ha sperato di tirare la volata alla candidata di centrosinistra e Terzo polo, che al primo turno ha raccolto il 41,3% delle preferenze.

«Oggi è una grande giornata per Ancona e per gli anconetani: la città crescerà ancora e lo farà tanto». È un Silvetti in lacrime quello che reagisce ai risultati elettorali e che raccoglie gli applausi di tutti dei leader dei partiti che lo hanno sostenuto anche al ballottaggio. «L’emozione è enorme, ce lo siamo meritato con una campagna elettorale positiva e corretta - ha aggiunto -. Abbiamo fatto la storia». Il neo sindaco ha detto di essere consapevole che «al ballottaggio sarebbe stata una corsa stretta» con la candidata del centrosinistra, «ma il nostro atteggiamento non è mai cambiato». Rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano quali sarebbero stati i primi passi,

Silvetti ha spiegaro che «bisognerà fare una veloce e pronta ricognizione dell’asset comunale, perché sono 70 anni che non governiamo la città e dobbiamo conoscere bene la macchina comunale». «Ora servirà una due diligence», ha detto ancora. L’avvocato e ex presidente del Parco del Conero ha parlato anche della sua avversaria del centro sinistra: «La ringrazio, ha tirato fuori il meglio dii me». Una batosta per il nuovo Pd di Schlein.