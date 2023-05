Spagna, Pedro Sanchez sconfitto alle amministrative. Elezioni anticipate il 23 luglio

29 maggio 2023 a

Batosta elettorale per il centrosinistra di Pedro Sanchez alle elezioni amministrative appena celebrate in Spagna. E Madrid celebrerà elezioni politiche anticipate il prossimo 23 luglio. Ad annunciarlo è stato il premier Pedro Sanchez. «Il voto si celebrerà il 23 luglio», ha dichiarato Sanchez dopo la sconfitta alle elezioni locali. Il premier ha spiegato che la cosa migliore ora è che gli spagnoli «prendano la parola» e decidano prima del previsto. Le elezioni generali erano previste per fine anno.

La Spagna assumerà la presidenza di turno del Consiglio Ue a partire dal prossimo primo luglio: le elezioni politiche si terranno tre settimane dopo l’inizio della presidenza. È quindi possibile che la presidenza spagnola inizi con un governo, quello di Pedro Sanchez, e termini con un altro. Alla Spagna succederà il Belgio, nella prima metà del 2024, cui seguirà l’Ungheria, nella seconda metà del 2024, e successivamente la Polonia, nella prima metà del 2025, dopodiché la presidenza passerà alla Danimarca. La prossima presidenza di turno dell’Italia è prevista nella prima metà del 2028.