Rai, Gasparri sorpreso da Annunziata: ora attendiamo un altro ritorno e le terze dimissioni

Maurizio Gasparri usa l’ironia per commentare le dimissioni irrevocabili di Lucia Annunziata dalla Rai. Il senatore di Forza Italia, che è anche componente della Commissione di Vigilanza Rai, ha manifestato tutto il proprio stupore per la decisione della conduttrice di Mezz’ora in Più: “Mi sorprende questa decisione di Lucia Annunziata. Del resto si era già dimessa molti anni fa da presidente della Rai e poi è tornata in azienda. Siamo quindi alle seconde dimissioni. Frutto di sua autonoma scelta. Quindi attendiamo il suo secondo ritorno e poi casomai le terze dimissioni. Non c'è due senza tre. E comunque Annunziata, fiera militante della sinistra, ricorderà quello che disse Togliatti quando Elio Vittorini, importante intellettuale, lasciò il PCI. L'allora leader dei comunisti disse ‘Vittorini se n'è ghiuto, e soli ci ha lasciato’. Usò un'espressione in dialetto per dire che il mondo va avanti. E quindi varrà anche in questa occasione il detto di Togliatti. Se citiamo Togliatti - chiede ironicamente Gasparri - siamo nel politicamente corretto, no?”.