Sondaggi, terremoto in vista dei ballottaggi. FdI-Lega gelano Schlein

In che misura le recenti elezioni amministrative hanno spostato gli equilibri tra i partiti politici? A leggere la Supermedia dei sondaggi Agi/YouTrend il voto locale, mentre si attende l'esito dei ballottaggi in piazze importanti, "non sembra aver minimamente smosso le acque delle preferenze politiche degli italiani", si legge nella nota che accompagna i dati, che integrano i gli ultimi sondaggi degli istituti demoscopici principali.

Ebbene, i valori emersi nel voto di lista nei comuni superiori "confermano un quadro nazionale che vede una netta predominanza del centrodestra come coalizione con FdI e Lega che si rafforzano", mentre resta stabile il Pd di Elly Schlein, che ha commentato le amministrative come una vittoria, provocando reazioni critiche anche nella galassia dem. In questo contesto, segnali di vita dalle parti del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che "rosicchia" uno 0,1% rispetto una settimana fa.

I dati dei partiti. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è al 29%, in crescita di un decimale. Il Pd è al 20,4, M5S la 16, la Lega di Matteo Salvini cresce dello 0,3% e sale al 9,2. Forza Italia 7% (-0,1), Azione 4,2 (-0,1), Italia Viva 3,0 (+0,1), Verdi/Sinistra stabile al 2,9, +Europa 2,4 (+0,2), Italexit di Gianluigi Paragone 2,2 (+0,1), Unione Popolare 1,1 (-0,3), Noi Moderati 0,8 (-0,1). Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra è dato al 46& (+0,3), il centrosinistra al 25,6 (+0,1), il Terzo Polo 7,2.

Alle amministrative il centrodestra ha conquistato al primo turno quattro sindaci nei comuni capoluogo: Latina, Sondrio, Treviso e Imperia. Brescia e Teramo sono andati al centrosinistra. Il 28 e 29 maggio ci saranno ballottaggi tra centrosinistra e centrodestra nei comuni di Ancona, Brindisi, Vicenza, Pisa, Siena, Terni e Massa.