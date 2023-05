Tagadà, Ghisleri rivela le paure degli italiani: lavoro, sanità e migranti

15 maggio 2023 a

Quali sono le paure degli italiani? Se n'è parlato nel corso della puntata di "Tagadà" in onda il 15 maggio su La7. In collegamento con Tiziana Panella c'era la direttrice di Euromedia Rssearch, Alessandra Ghisleri, che è partita dal dibattito sulla Naja per sottolineare che non è affatto all'ordine del giorno. Al contrario, le preoccupazioni degli italiani sono lavoro, sanità, migranti e sicurezza.

"E' un dato acquisito che chi voleva aderire a un servizio civile avrebbe potuto aderire facilmente. Insomma è una tema che dovremo testare da qui in avanti perché non era all'ordine del giorno. In cima alle preoccupazioni degli italiani c'è sicuramente l'importanza della famiglia, il sostentamento economico, l'accesso ai servizi, la possibilità non solo di avere un lavoro ma anche una sanità che aiuta. Sale le graduatorie in maniera importante la gestione dell'immigrazione: da un parte riguardo al tema della sicurezza, dall'altra la gestione di quando arrivano sul nostro territorio. L'integrazione non è soltanto grandi discorsi ma l'idea della prima integrazione è proprio a livello di famiglie. La Naia non