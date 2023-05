Nomine Rai, Finanza, Polizia e prefetto di Roma: via libera del governo Meloni

11 maggio 2023 a

Riunioni, triangolazioni politiche tra alleati andate in scena tra ieri e oggi, quindi la fumata bianca al nuovo pacchetto di nomine riguardanti Rai, Polizia, prefetto di Roma e Guardia di finanza. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti - assente alla riunione odierna poiché impegnato in Giappone con il G7 - ha deliberato la designazione di Roberto Sergio quale componente del Consiglio di amministrazione della Rai. Il Mef adesso, in Assemblea, formulerà al Consiglio di amministrazione formale proposta di nomina di Sergio quale amministratore delegato. Sergio prenderà quindi il posto lasciato vacante dal dimissionario Carlo Fuortes per la restante durata del mandato, e darà il via al nuovo corso dell'azienda di viale Mazzini.

Su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, poi, il Cdm ha approvato la nomina dell'attuale numero due dell'Aisi, Vittorio Pisani, a Capo della Polizia, ruolo finora ricoperto da Lamberto Giannini, a sua volta nominato nuovo Prefetto di Roma. A entrambi Giorgia Meloni ha augurato "un grande successo in questo nuovo e delicato incarico, per il quale potranno contare sul pieno sostegno del governo". Per la premier, d'altronde, Pisani e Giannini sono "due servitori dello Stato di grande competenza ed esperienza che contribuiranno a rafforzare la sicurezza dei cittadini e la difesa delle istituzioni". Soddisfatto per le nomine anche il vicepremier Matteo Salvini: "Da parte mia e di tutta la Lega, congratulazioni a Pisani, nuovo capo della Polizia. Grazie e buon lavoro a Lamberto Giannini, neoprefetto di Roma".

Sciolto infine anche il nodo riguardante il successore di Giuseppe Zafarana al vertice della Guardia di finanza, tema su cui si erano registrate frizioni tra Meloni e il sottosegretario Alfredo Mantovano da un lato, e i ministri Giorgetti e Guido Crosetto dall'altro. Alla fine sulla base di un accordo politico, e dopo l'avvicendamento dei giorni scorsi, si è deciso di puntare sul comandante in seconda Andrea De Gennaro (nome su cui fin dall'inizio avevano puntato la premier e Mantovano). Mancando però Giorgetti a palazzo Chigi, si è deciso di far slittare la nomina al suo rientro dal Giappone. Nomina che sarà formalizzata quindi in occasione della prossima riunione del Cdm dal titolare del Mef.