Sondaggio, meno tasse a chi fa figli: "Il 72% degli italiani". E anche il Pd d'accordo

Giada Oricchio 08 maggio 2023 a

a

a

Per fronteggiare l’allarme natalità in Italia, il governo Meloni sta ipotizzando un taglio delle tasse "alle famiglie per ogni figlio in più”. L’idea è stata criticata dalla sinistra, ma sembra non dispiacere agli italiani. Lo certifica un sondaggio Demos&Piper per “Repubblica” analizzato dall’esperto Ilvo Diamanti. Il 2022 si è chiuso con un calo delle nascite mai visto a fronte di una maggiore aspettativa di vita che tradotto significa “Italia Paese di e per vecchi”. Il campione di italiani, che ha risposto al rilevamento demoscopico, esprime un consenso molto ampio al proposito del governo.

Si legge nell’articolo: “Fra gli elettori di Forza Italia, in particolare, emerge un consenso quasi unanime: 94%. Oltre 10 punti sopra il livello, comunque elevatissimo, che si osserva nella base dei Fratelli d’Italia e della Lega. Mentre il sostegno alle misure economiche per incentivare la natalità appare più limitato tra chi vota per il Pd e, soprattutto, per il M5S (rispettivamente 72% e 60%, nda).

In entrambi i casi, però, ci troviamo di fronte a un grado di approvazione molto largo”. Se si considera la religione, il 74% dei praticanti “saltuari” e “assidui” appoggia gli aiuti economici, percentuale di poco inferiore tra i “non praticanti” (68%). Questi numeri confermano che per gli italiani la questione demografica è una necessità da affrontare e gli aiuti alle famiglie uniscono il Bel Paese.