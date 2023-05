Berlusconi, la nuova piramide di Forza Italia: "Iniziata l'era Fascina", i nomi

Sullo stesso argomento: La sfida di Berlusconi al destino: dato per sconfitto è sempre rinato

08 maggio 2023 a

a

a

Se la leaderhip di Silvio Berlusconi non è mai stata in discussione, la "piramide" di Forza Italia negli ultimi mesi visto una certa evoluzione. E c'è la mano di Marta fascina, compagna del Cavaliere. All'indomani della convention del partito a Milano, che visto il ritorno in video di Berlusconi che ha galvanizzato il popolo azzurro, un retroscena del Corriere della sera definisce la nuova mappa del potere di FI. La convention rappresenta "un nuovo inizio", scrive Tommaso Labate.

Il grande ritorno (in video) di Berlusconi: "In camicia e giacca dopo un mese"

Al vertice della "piramide forzista" c’è ancora e solo Berlusconi, si legge nel retroscena, "poi ci sono Antonio Tajani e il ruolo di Marta Fascina". A questo tandem si aggiunge il ruolo di Gianni Letta, determinante nei rapporti di governo e nelle partite delle nomine. Ma dietro al tris di nomi, c'è un nuovo "poker" formato da quattro "partitisti" "cresciuti a pane e politica". Nomi che al grande pubblico magari non dicono molto, ma che nell'era Fascina sono destinati ad avere un ruolo di primo piano. Chi sono? Alessandro Sorte, deputato ma soprattutto neo-coordinatore regionale della Lombardia, succeduto a Licia Ronzulli dopo il ribaltamento degli organigrammi azzurri, scrive Labate. E ancora Stefano Benigni, coordinatore di Forza Italia Giovani, Tullio Ferrante, sottosegretario ai Trasporti, tutti under quaranta, e Alessandro Battilocchio.

Berlusconi ricompatta Forza Italia: il ritorno spazza via dissidi e malumori interni

Il "gruppo Marta Fascina" "è legato al treno Tajani-Barelli", viene ricordato nel retroscena, secondo cui dietro la riorganizzazione del partito ci sarebbe proprio la spinta di Sorte, Benigni e Ferrante che in uno dei primi incontri ad Arcore avrebbero convinto il Cav a cambiare: "Presidente, noi abbiamo il pilota migliore del mondo. Ma se il pilota più bravo non ha una macchina all’altezza, come si fa?". "Mi avete convinto. Portatemi delle proposte", aveva risposto Berlusconi.