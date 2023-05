Dimissioni Fuortes, Giorgia Meloni: nessuna pressione in Rai

08 maggio 2023 a

Le dimissioni di Carlo Fuortes dai vertici Rai fanno discutere. Anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, viene coinvolta nel dibattito durante il punto stampa per la chiusura della campagna elettorale ad Ancona. Meloni precisa che dal governo non è arrivato alcun tipo di pressione sull'ormai ex ad di viale Mazzini. «Le opposizioni fanno il loro lavoro e per carità non discuto» delle polemiche sul passo indietro di Carlo Fuortes «ma la scelta di dimettersi l’ha presa lui, non è una scelta che gli ha imposto nessuno. Non mi risulta abbia ricevuto pressioni, lui ha detto che ha problemi nel consiglio d’amministrazione». Così il premier Giorgia Meloni, rispondendo alle domande dei cronisti durante un punto stampa ad Ancona.

«Io faccio il capo del Governo e non ho un consigliere - prosegue il presidente del Consiglio - se poi volete darmi la colpa anche di questo credo che i conti non tornino...il clima è cambiato nel cda Rai probabilmente se Fuortes lo dice ma non è oggetto di pressione che è stata fatta dal governo».