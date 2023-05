Sondaggio, su la fiducia per Meloni e governo. Colpo Forza Italia: dove arriva

06 maggio 2023 a

Cresce il centrodestra, così come la fiducia nel governo e nella premier Giorgia Meloni, mentre scivola in basso il Movimento 5 Stelle. Sono queste alcune delle indicazioni che emergono dal sondaggio Dire-Tecnè diffuso sabato 6 maggio, con interviste effettuate tra il 4 e 5 maggio 2023 su un campione di mille persone. Tra i partiti resta saldamente in testa Fratelli d’Italia con il 29,3% delle preferenze, anche se perde un 0,1% rispetto alla scorsa settimana.

Cresce leggermente il Partito democratico portandosi al 19,6% (+0,2%) e restando al secondo posto, seguito dal Movimento 5 stelle, che perde uno 0,2 rispetto alla settimana passata attestandosi ora al 15,7%. Scende di uno 0,1% la Lega che si piazza all’8,9%. A far guadagnare terreno al centrodestra è Forza Italia che guadagna uno 0,3 arrivando all’8,7%. Azione segna un +0,1 che la porta al 4,6%. A seguire Alleanza Verdi Sinistra con il 3,1% (+0,1); Italia Viva al 2,5% (-0,1); Più Europa stabile con 2,4% (-0,1).

Sale ancora la fiducia in Giorgia Meloni e nel governo. Rispetto a una settimana fa il 53,7% degli intervistati dice di avere fiducia in Giorgia Meloni (+0,1); mentre gli sfiduciati sono il 41,0% (+0,3). Il 5,3% risponde "non sa" (-0,4). Anche il governo continua a guadagnare consensi. Il dato di chi ha fiducia è del 47,6% (+0,3); chi non ne ha è al 44,7% (-0,4). Il 7,7% "non sa" (+0,1).

"È appena arrivato il sondaggio settimanale: Forza Italia cresce dello 0,3%. Una crescita costante, in una settimana non è poco ma non ci accontentiamo, vogliamo andare governando bene", commentato il ministro degli Esteri e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, dal palco della convention del partito a Milano che ha ospitato il videomessaggio Silvio Berlusconi.