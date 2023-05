Meloni silenzia la sinistra: aumenti in busta paga e c'è chi polemizza

01 maggio 2023 a





Giorgia Meloni in un video postato su Facebook (con finale a sorpresa...) spiega i provvedimento contenuti dal decreto Lavoro varato dal Cdm oggi lunedì prima maggio, e risponde alle polemiche di sinistra e sindacati per la scelta della data simbolica. "Nel giorno della festa dei lavoratori il governo sceglie di lavorare per dare risposte a quei lavoratori e a coloro che legittimamente aspirano a migliorare la loro condizione. Lo facciamo con una serie molto articolata di provvedimenti, ma il più importante è relativo al taglio delle tasse sul lavoro", afferma la premier in un video pubblicato sui social.

Grazie a un tesoretto di 4 miliardi dovuto al "coraggio di alcuni provvedimenti che avevamo portato avanti, penso ad esempio al Superbonus" e "alla questione delle accise", il governo applica il "più importante taglio delle tasse sul lavoro degli ultimi decenni. Tagliamo il cuneo contributivo di 4 punti percentuali, e questo taglio si somma a quello che avevamo già fatto nella precedente legge di bilancio, così oggi e fino alla fine dell'anno, noi abbiamo un taglio del cuneo contributivo di 6 punti percentuali per chi ha redditi fino a 35mila euro, e addirittura di 7 punti percentuali per i redditi più bassi fino a 25mila euro". "È una scelta della quale vado profondamente fiera - aggiunge -, aumenti che possono arrivare anche a 100 euro per i lavoratori con i redditi più bassi in un momento nel quale l'inflazione galoppa e il costo della vita aumenta. Davvero non riesco a capire chi riesce a polemizzare perfino su questa scelta".

Sul reddito di cittadinanza, "noi distinguiamo chi può lavorare da chi non può farlo", spiega Meloni che afferma: "Confermiamo e anzi miglioriamo il sostegno per chi non può lavorare, cioè per le famiglie in difficoltà che hanno al loro interno un minore, un anziano, un disabile. Ma chi può lavorare viene invece inserito in un percorso di formazione al lavoro, con un rimborso spese nel periodo in cui si forma e con incentivi importanti per chi lo dovesse assumere".

"Sono fiera che il governo abbia scelto di celebrare il primo maggio con i fatti e non con le parole. E credo fosse dovuto un ulteriore sostegno a una economia che pure in un momento di difficoltà ci sta dando grandi soddisfazioni con una crescita, quella italiana, stimata per i prossimi mesi superiore a quella delle altre nazioni europee", afferma la presidente del Consiglio con il filmato si conclude con la premier che afferma "avanti così e buon primo maggio a tutti, e adesso al lavoro". Parole pronunciate un attimo prima di entrare nella sala del Cdm riunito e suonare la tradizionale campanella con cui si dà il via alla riunione del governo.