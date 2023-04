Maurizio Gasparri ringrazia le forze dell'ordine: a Roma nessun incidente

21 aprile 2023 a

Roma-Feyenoord è ormai alle spalle. Nessun incidente, nessun ferito, nessuno scontro in città. Per questo il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, ringrazia le forze dell'ordine per come hanno gestito una giornata così delicata come quella in cui nella Capitale è andato in scena il quarto di finale di Europa League.

“Quando le cose vanno male giustamente tutti protestano. Invece quando le cose si svolgono all'insegna del rispetto delle regole ci si dimentica di elogiare chi ne porta il merito. Ed è per questo che voglio pubblicamente lodare tutte le autorità di sicurezza, dal Ministro dell’Interno al Capo della polizia e ai vertici dell’Arma dei Carabinieri e delle Forze dell'ordine, al Questore di Roma per la grande professionalità con cui hanno gestito la giornata di ieri a Roma. Si temevano incidenti causati dai tifosi olandesi che, già nel passato, si resero protagonisti di gravi episodi di teppismo nella Capitale, e invece non è successo nulla. Ma non è stato un caso. Non è bastato il divieto della trasferta per i tifosi olandesi. È servita una potente e capillare azione preventiva e di controllo. Gruppetti di facinorosi sono stati individuati e messi in condizione di non arrecare alcun danno. C'è stata un'azione costante che ha dato ottimi risultati. E quindi se è comprensibile protestare quando le cose vanno male, è doveroso lodare quando le cose vanno bene. Grazie a tutte le donne e agli uomini che hanno consentito alla città di Roma di passare una giornata senza danni e incidenti, consentendo alla popolazione di partecipare in maniera festosa agli splendidi eventi sportivi della serata”. Così il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI)