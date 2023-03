Emergenza migranti, Gasparri sul decreto flussi: contenere gli sbarchi illegali

29 marzo 2023 a

Emergenza immigrazione, il governo interviene sui flussi dei migranti. Secondo Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato è necessario bloccare gli arrivi illegali. Allo stesso tempo, interverrà il decreto flussi che potrà garantire 80mila ingressi regolari che potranno arrivare nel nostro Paese per lavorare regolarmente.

«Con il decreto flussi l’Italia aprirà a più di ottantamila ingressi regolari di stranieri che potranno così venire a lavorare nel nostro Paese. Per questo motivo serve una stretta sull’immigrazione illegale attraverso strumenti legislativi più severi affinché si possano contenere altri sbarchi. Dopodiché sui permessi speciali riteniamo che non si debbano utilizzare in modo strumentale le norme ma vadano intraprese azioni più severe per evitare furbizie da parte di chi non ne ha diritto e, invece, garantirlo a chi lo merita. Forza Italia confida nella saggezza del governo e prosegue con equilibrio il sostegno a questo decreto necessario». Così il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri intervistato a Rai Parlamento.