Fatto Quotidiano, vignetta choc su Lollobrigida e Arianna Meloni a letto con un altro uomo

È bufera per la vignetta de Il Fatto Quotidiano su Francesco Lollobrigida e Arianna Meloni, sorella del premier Giorgia. "Obiettivo incentivare la natalità" il tema su cui si concentra l'immagine apparsa nella prima pagina del quotidiano diretto da Marco Travaglio. L'ambientazione descritta è quella di "casa Lollobrigida" e si possono notare due persone dentro ad un letto. "E tuo marito?" chiede un uomo di colore infilato sotto le coperte, "tranquillo, sta tutto il giorno fuori a combattere la sostituzione etnica", la risposta della donna. Che vista l'ambientazione dovrebbe essere proprio Arianna Meloni.

“Parole non razziste o antisemite”. Dalla comunità ebraica difendono Lollobrigida

L’immagine choc di "Natangelo" ha mandato su tutte le furie i rappresentanti di Fratelli d’Italia, in primis il presidente del Senato La Russa: “C’è un limite a tutto, anche all’indecenza. Quella pubblicata dal Fatto Quotidiano non è una vignetta divertente, non è satira, è solo spazzatura dalla quale tutti dovrebbero prendere le distanze. Solidarietà sincera ad Arianna e Francesco Lollobrigida”.

Parole dure anche da Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura: “Sono scandalizzato dalla vignetta pubblicata in prima pagina sul Fatto Quotidiano. Siamo abituati alle critiche e continuiamo a lavorare a testa bassa per il bene della Nazione ma oggi si è superato il limite. Mi auguro che da parte del direttore Marco Travaglio arrivino scuse immediate e che tutte le forze politiche esprimano la loro indignazione. A partire dalla segretaria del Partito democratico Elly Schlein, che sono certo vorrà prendere le distanze e condannare con fermezza questa indecenza. Il confronto politico e il diritto di critica possono essere aspri ma non devono mai prescindere dal rispetto reciproco e dalla correttezza. La mia più sincera solidarietà ad Arianna Meloni e a Francesco Lollobrigida”.