Maternità surrogata, da FdI tuonano contro Schlein: “Pratica inumana e degradante”

19 aprile 2023 a

a

a

Nuovo confronto tra la sinistra e la maggioranza di centrodestra sul tema della maternità surrogata. “Noi abbiamo vinto un congresso sulla base di una mozione che raccoglie già una pluralità di posizioni. Io ho sempre detto di essere favorevole alla gestazione per altri, ma non abbiamo inserito questo tema nella mozione congressuale. Per questo dico che siamo favorevoli al confronto. Nella mozione depositata in Parlamento, poi, non si prevede una regolazione della gestazione per altri” le parole pronunciate da Elly Schlein nel corso della sua prima conferenza stampa da leader del Partito Democratico.

“Un anno senza lavorare”. Vendola e il maxi-pagamento per avere un figlio

Tali dichiarazioni hanno scatenato l’immediata reazione di Fratelli d’Italia. A parlare è il senatore Lucio Malan, capogruppo del partito di Giorgia Meloni a palazzo Madama: “Finalmente Elly Schlein ha rotto gli indugi e, come noi di Fratelli d’Italia da tempo la invitavamo a fare, ha dichiarato la sua posizione sulla maternità surrogata. Ha detto che è favorevole, e che intende avviare un confronto sul tema. Ebbene, per noi di Fratelli d’Italia non c’è alcun confronto da fare a proposito di - l’accusa - una pratica inumana e degradante, che mercifica i bambini e sfrutta il corpo femminile. Una pratica che, come scrisse Gramsci, colpisce le donne povere, al servizio di coppie ricche. Curiosa questa sinistra che accusa di disumanità gli altri, ma che poi supporta la maternità surrogata, che noi di Fratelli d’Italia chiediamo invece, e lo abbiamo fatto depositando una proposta di legge in merito, che diventi reato universale”. Lo scontro tra maggioranza e opposizione è vivo come non mai.