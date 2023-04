Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, elogia Matteo Salvini: lo apprezzo

19 aprile 2023 a

a

a

Gli elogi arrivano proprio da chi meno te lo aspetti. Questa volta il governatore della Toscana, Eugenio Giani, ha ammesso il buon governo del ministro e vicepremier Matteo Salvini e lo ha elogiato pubblicamente. Il ministro delle Infrastrutture ha ovviamente gradito e, sulla sua pagina Facebook, ha postato le parole del presidente della Toscana.

"Lo dico al ministro Salvini con grande rispetto perché di lui condivido e apprezzo la logica del fare in cui io mi ritrovo - ha detto pubblicamente il governatore Giani - Sulla realtà lucchese con l'indicazione forte che ha dato per le assi stradali, sulla E78 che è il collegamento tra Siena e Grosseto dove insieme saremo a inaugurare il lotto 9 e sarà importantissimo. Ho visto un piglio che io sposo, mi piace e quindi su questo davvero sono convinto che, con interventi mirati, possiamo dare in tempi sufficientemente brevi delle risposte". Chissà cosa ne pensano al Nazareno...