Brescia, "italiano grazie a Meloni". Il candidato indiano di FdI manda in tilt la sinistra

Sarbjeet Singh Multani, detto Kamal, ha 41 anni ed è originario dell'India. È candidato al consiglio comunale di Brescia alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, dove il voto degli immigrati è particolarmente pesante visti i 40mila regolari su una popolazione di poco meno di 200mila. A sfidarsi per la carica di sindaco Laura Castelletti, vicesindaca, per il centrosinistra e il leghista Fabio Rolfi per il centrodestra.

Kamal, che promuove la sua campagna elettorale a colpi di video social in cui spiccano ritmatissime musiche indiane, è candidato con Fratelli d'Italia al netto delle polemiche sollevate ogni due per tre dalla sinistra secondo cui il governo di centrodestra fa piombare l'Italia nel razzismo.

Il candidato è in Italia da oltre 20 anni ed è impiegato in un'azienda metalmeccanica bresciana. "Io sono indiano, ma sono anche italiano. Sono indiano di nascita, quindi indissolubilmente legato all’India, e italiano per scelta. L’Italia è il paese che mi ha accolto ed ha saputo valorizzare la mia operosità, sia nel lavoro, dove ho saputo ritagliarmi le mie soddisfazioni, che nella vita civile", le sue parole riportate dal Corriere della sera.

Kamal si dice "orgoglioso di essere italiano «anche grazie a Giorgia Meloni»", e se eletto lavorerà per incentivare la partecipazione degli stranieri regolari alla vita pubblica e la loro integrazione, oltre a rendere più comprensibile la burocrazia comunale. Sempre a Brescia e sempre nel centrodestra è candidato Akashdeep Singh, studente di 23 anni, in lista con Forza Italia. In competizione per intercettare i voti della comunità indiana ma insieme per far eleggere il sindaco di centrodestra.