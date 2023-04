Elly Schlein, le parole su Silvio Berlusconi dopo il silenzio: "Un forte augurio"

07 aprile 2023

Ci sono volute 48 ore. Alla fine anche Elly Schlein ha speso una parola per il ricovero di Silvio Berlusconi. Unica dei leader politici a non aver ancora pronunciato una parola sul Cavaliere, era stata travolta dalle critiche. In occasione della presentazione della segreteria dem, la neo-segretaria del Pd ha rotto il silenzio in una diretta sul suo profilo Instagram: "Sono ore e giorni di grande apprensione per la situazione di salute di Silvio Berlusconi, a cui mi sento di fare un forte augurio di pronta guarigione perché possa rimettersi al più presto".