Elezioni Friuli, Fedriga vince stracciando la sinistra: flop dell'alleanza Pd-M5S

Alle 15 si sono chiuse le urne in Friuli-Venezia Giulia, dove si è votato per le elezioni regionali e per 24 comunali, tra cui quelle di Udine e Sacile (Pordenone). Iniziano a circolare i primi exit poll, diffusi da alcuni media locali, che danno il governatore uscente, Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra tra il 61 e il 65%. Massimo Moretuzzo (centrosinistra) è dato tra il 28 e il 32%, Alessandro Maran (Terzo polo) tra il 3 e il 5%, Giorgia Tripoli (Insieme liberi) tra il 2 e il 4 per cento. Non funziona quindi l’alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle: prima batosta elettorale per la neo segretaria Elly Schlein.

Nei giorni scorsi, il governatore uscente del centrodestra era già dato ampiamente come probabile vincitore. Lo sfidante principale di Fedriga era Massimo Moretuzzo, consigliere regionale uscente e segretario del Patto per l’autonomia, scelto dalle forze che gravitano attorno al Pd e appoggiato anche dalla lista del Movimento 5 stelle, diventando di fatto protagonista del «campo largo» in regione. Il nuovo Consiglio regionale sarà composto da 48 consiglieri, di cui due sono il presidente della Regione e il primo sfidante non eletto. Gli altri 46 seggi sono attribuiti alle liste a livello regionale e poi distribuiti, secondo un metodo proporzionale, tra i candidati consiglieri nelle cinque circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio regionale: Trieste 9 consiglieri, Gorizia 5, Udine 17, Tolmezzo 3, Pordenone 12.