Pnrr, Mattarella cita De Gasperi e avverte: è ora di mettersi "alla stanga"

Testa bassa e lavorare per l'obiettivo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo ai lavori della prima conferenza nazionale delle Camere di commercio a Fienze, ha chiamato tutti alla responsabilità sul Pnrr: "Mi permetto di rivolgere a voi l’invito che in un contesto ben diverso Alcide De Gasperi rivolse nel Dopoguerra, quando occorreva ricostruire l’Italia dalle macerie e insieme edificare un’autentica democrazia: è il momento per tutti, a partire dall’attuazione del Pnrr, di mettersi 'alla stanga'", ha detto il capo dello Stato.

"Non sono tempi facili, a partire dalla guerra in atto che in Europa sta turbando e alterando il nostro presente e minaccia le condizioni di indipendenza, libertà e benessere faticosamente costruiti dopo il Secondo conflitto mondiale, soprattutto attraverso la scelta lungimirante dell’unità europea"; ha detto Mattarella, "tuttora viviamo anche le conseguenze del dopo pandemia, ma il nostro sistema economico è stato capace di sorprendere e dimostrare capacità di ripresa inattese". "Il Paese vi è riconoscente per il ruolo che avete svolto, così come è grato alle innumerevoli serie di imprenditori, di lavoratori che operano nelle imprese; imprenditori, lavoratori che di questo risultato sono attori", ha detto ancora Mattarella.