David Rossi, “inaccettabile”. Furia Lega per la proposta Pd sulla commissione d'inchiesta

Partiti politici spaccati sulla commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi a Siena. “Non partiamo da zero, ma da un lavoro importante fatto nella scorsa legislatura. Presenteremo un emendamento, secondo noi si deve cercare di finalizzare in 18 mesi i lavori necessari per arrivare alla conclusione” la proposta del deputato del Pd Andrea Casu intervenuto nel corso della discussione, in aula alla Camera. L’obiettivo dei dem è che la questione non si protragga per tutta la legislatura.

Ma la deputata della Lega Tiziana Nisini, capogruppo in commissione Lavoro, non è per nulla d’accordo. “È necessario - spiega l’esponente del Carroccio - che la commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, voluta fortemente dalla Lega, prosegua il suo corso anche in questa legislatura. Non possiamo disperdere un lavoro prezioso da cui sono emersi documenti, perizie e testimonianze che possono aiutare a far luce su una vicenda che ha ancora troppe ombre. La richiesta del Pd di mettere un termine di 18 mesi alla durata della Commissione, per noi è inaccettabile. Sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti dei familiari di David Rossi che vogliono sapere la verità”.

Sulla stessa linea la collega di partito Laura Cavandoli, relatrice in commissione, decisa ad andare “fino in fondo, questa volta. C’è tanta attività da fare per scoprire la verità ma soprattutto per capire se qualcosa non ha funzionato o se la vicenda è stata ricostruita in maniera distorta rispetto a come sono andate davvero le cose”.