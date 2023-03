Sondaggio Lab21.01, Meloni travolge Schlein nel confronto diretto: non c'è storia

19 marzo 2023 a

Elly Schlein può impensierire Giorgia Meloni? Nelle ultime settimane, dopo l'elezione a nuova segretaria del Partito Democratico, in molti l'hanno definita la donna giusta in grado di rilanciare la sinistra e di mettere paura al presidente del Consiglio. Ma la realtà e i numeri del sondaggio di Lab21.01 per Affari Italiani dicono altro. "Secondo lei tra le due chi rappresenta meglio i valori in cui crede?" la domanda delle rilevazione, che ha dato un risultato netto: il 60,8% degli intervistati si identifica nella Meloni (cresce di mezzo punto percentuale rispetto alla scorsa settimana), mentre Schlein raccoglie il 39,2%, con un immediato calo e nessun tallonamento per recuperare la fuga del premier.

Altro argomento del sondaggio è stato quello sui migranti, un tema su cui si chiede un'accelerata al governo di centrodesta dopo i numerosi sbarchi degli ultimi giorni. Il 60,2% degli interpellati reputa che l'esecutivo dovrebbe fare di più per fermare gli arrivi sulle coste italiane, mentre il 37,8% è per un'accoglienza "sempre e comunque" nei confronti dei migranti.

Il sondaggio analizza poi le intenzioni di voto degli italiani in riferimento ai singoli partiti. Sul fronte del centrodestra bene Fratelli d'Italia e Lega, che crescono dello 0,2% e del 0,3%, portandosi al 30,3% e al 9,4%. Segno rosso per Forza Italia, che perde uno 0,2% fino al 6,9%. Per l'opposizione si registrano degli incrementi per Pd e Terzo Polo, mentre vanno giù il Movimento 5 Stelle, +Europa e Alleanza Verdi-Sinistra. I dem di Schlein raggiungono il 18% crescendo dello 0,5%, mentre i grillini di Giuseppe Conte perdono terreno dal secondo posto e vanno giù dello 0,3% fino al 15,6%. +0,2% e 8,9% complessivo per l'accoppiata Renzi-Calenda. 3,7% per Fratoianni e Bonelli, 2,1% per +Europa: due partiti che rischiano di essere cannibalizzati dal Pd che ha dato una netta svolta a sinistra dopo le primarie.