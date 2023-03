Nardella inchioda gli ambientalisti: quanta acqua abbiamo sprecato per colpa vostra

17 marzo 2023 a

a

a

Due giovani hanno imbrattato con la vernice arancione la facciata di Palazzo Vecchio, sul lato principale dell’arengario in piazza della Signoria, e sono stati bloccati dal sindaco Dario Nardella e dalla Polizia Municipale. Per la 23enne e un 32enne dell'associazione ambientalista Ultima Generazione sono scattate le denunce: hanno scavalcato le piante che delimitano l’area dell’arengario con due estintori e si sono avvicinati al muro e hanno iniziato a spruzzare vernice arancione sulla facciata. Nardella presente sul posto ha bloccato uno dei due imbrattatori (sui social gira un video in cui si vede il sindaco che placca il 32enne e gli grida «ma che c...o fai?»), seguito quasi in contemporanea da una pattuglia della Polizia Municipale che si trovava in piazza della Signoria che ha fermato l’altro. Il blitz è stato fischiato dai passanti e dai turisti che hanno assistito alla scena. «Sono dei barbari. Non è così che si protesta», ha commentato a caldo Nardella.

Video su questo argomento "Che ca**o fate?" La corsa disperata di Nardella per fermare gli ambientalisti

Immediato l’intervento dei restauratori, già presenti sul posto per il restauro della statua di Ercole e Caco, a cui si sono aggiunti i vigili del Fuoco. In due ore la facciata è stata completamente ripulita. Alle operazioni ha partecipato direttamente anche il sindaco Nardella, che poi è sbottato sui social: «A proposito di ambiente e di siccità, per ripulire Palazzo Vecchio dal ’blitz ambientalista' sono stati consumati più di 5 mila litri d’acqua. Cinquemila».