Ambientalisti a Palazzo Vecchio, Nardella blocca il blitz e insulta gli attivisti

17 marzo 2023

Un gesto tanto stupido quanto ignobile. Un'offesa a una città amata in tutto il mondo. Un gruppo di ecoterroristi che potrebbe diventare pericoloso. Un'ora fa, due ambientalisti hanno imbrattato con della vernice arancione la facciata di Palazzo Vecchio a Firenze. Il sindaco Dario Nardella, che in quel momento stava effettuando un sopralluogo sull'Arengario, li ha bloccati di persona. Con un placcaggio degno di un campione di football americano. “Che ca**o fai?” ha apostrofato l'esponente del Partito Democratico.

Dopo che i due sono stati bloccati dalle forze dell'ordine, sono scattate le operazioni di pulizia. Nardella si è travestito da Salvini e ha indossato i panni dell'operaio. Straccio alla mano, il primo cittadino ha personalmente ripulito il rivestimento in pietre. Dopo essere salito sul ponteggio, si è munito del tubo dell'acqua e della spazzola e ha personalmente aiutato a rimuovere l'imbrattamento della facciata. “Sono dei barbari. Non è così che si protesta, dovrebbero difenderla la civiltà”, ha sottolineato Nardella. I numerosi turisti presenti in quel momento in una delle più incredibili piazze del capoluogo toscano, hanno fischiato con vigore i due attivisti. L'azione, di ecoterrorismo, è stata rivendicata da un gruppo denominato “Ultima Generazione”.

“Questa mattina due cittadini parte della campagna Non paghiamo il fossile, promossa da Ultima Generazione, Scientist Rebellion e Veglie contro le morti in mare, hanno imbrattato con vernice arancione lavabile l'ingresso di Palazzo della Signoria di Firenze, utilizzando due estintori. L'azione di oggi segue la bocciatura in commissione di bilancio del Senato della Repubblica di alcuni emendamenti a un disegno di legge riguardante il taglio di diversi sussidi ambientalmente dannosi (Sad) avvenuta ieri, 16 marzo”. Un gesto sconsiderato, che rischia di essere solo il primo di una lunga serie.

di Christian Campigli