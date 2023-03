Sondaggi, un partito rischia di sparire. Ghisleri: cannibalizzato da Schlein

16 marzo 2023 a

Elly Schlein alla guida del Pd è senza dubbio la novità politica più rilevante delle ultime settimane e nei sondaggi politici emergono i primi effetti della sua elezione alla segreteria del Pd. Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, li sottolinea commentando il question time di ieri alla Camera con la premier Giorgia Meloni partendo dal duello tra le due donne che ha inevitabilmente oscurato gli altri esponenti dell'opposizione.

Meloni e Schlein "nel dibattito di ieri hanno mostrato che si sta creando un'attenzione su due poli" e i partiti di sinistra "dovrebbero temere Schlein perché li sta cannibalizzando nei voti, almeno nei primi giorni", afferma Ghisleri ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7. In base all'ultimo sondaggio di Euromedia l'alleanza tra Sinistra italiana e Verdi è intorno al 2,5 per cento "e ha perso un punto percentuale in favore del Pd".

Ma se la sinistra piange, il Movimento 5 stelle non ride. "Lo stesso Giuseppe Conte che è arrivato al 15 per cento ed è sempre in discesa in questi giorni" mentre i dem "sono saliti al 20,3", spiega Ghisleri. La novità Schlein è "importante", sottolinea la sondaggista, ma per capire cosa succederà nell'opposizione, e quanto elettorato riuscirà a muovere, si dovrà aspettare.

Tuttavia la mossa di nominare il suo sfidante alle primarie, Stefano Bonaccini, presidente del Pd è stata "giudicata molto buona dal suo elettorato". Al di fuori della galassia dem, fa notare la sondaggista, "questo confronto tra due donne", Schlein e Meloni, "è molto buono perché sta spostando di nuovo il dibattito politico su un bipolarismo. Ieri non si è parlato di Conte" per il salario minimo, un tema cardine dei 5Stelle "rubato" dalla neosegretaria dem.