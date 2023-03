Sondaggio politico La7, sinistra delusa. E Schlein prosciuga il Terzo polo

13 marzo 2023 a

Dopo la strage di migranti a Cutro e le polemiche contro il governo il sondaggio del lunedì - realizzato da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana - evidenzia il primo flebile trend negativo per le forze della maggioranza. Nessun crollo dunque, come auspicava la sinistra: il partito del premier Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia resta comunque al primo posto con il 30,3% dei consensi (-0,4%); la Lega è stabile all’8,8% e poi c'è il leggero calo di Forza Italia al 6,4% (-0,2).

Il dato principale dell'ultimo sondaggio Mentana è quello legato al Pd, dove l’effetto della nuova segretaria Elly Schlein continua a far crescere i dem che risalgono al 19,8% (+0,8): l'ulteriore distacco dai grillini è evidente. Ma anche il Movimento 5 Stelle cresce: è al 16,1% (+0,4). Cattive notizie invece per il Terzo polo (alleanza Azione-Italia Viva) che perde un altro 0,5 e scende al 7,5%. Non è assurdo ipotizzare che questi consensi siano finiti al Partito democratico battezzato da Schlein che ha inaugurato una nuova stagione che, oggi, sembra essere gradita al centrosinistra.