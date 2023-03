Sondaggio Agorà, già finito l'effetto Schlein sul Pd: sale tutto il centrodestra, giù i dem

13 marzo 2023 a

Cosa dovrebbe fare l'Europa per aiutare l'Italia nella gestione dei flussi migratori? È questa la prima domanda posta nell’ultimo sondaggio di Emg per Agorà, il talk show mattutino di Rai3 condotto da Monica Giandotti. Ospite in collegamento Fabrizio Masia, sondaggista, snocciola i dati sull’emergenza migranti: “La priorità è la redistribuzione obbligatoria dei migranti, che non possono essere addensati in un unico Stato. Tutto questo chiama in causa accordi europei di livello superiore rispetto a quanto abbiamo in questo momento. Al secondo posto c'è un maggiore controllo per evitare le tragedie a cui abbiamo assistito. Al terzo c'è la regolamentazione delle Ong, che pare un fenomeno ancora fuori controllo, la gente ci sta capendo molto poco. Poi l'apertura di corridoi umanitari, ultimo posto per l'aumento delle risorse, con nuovi soldini per queste cose. Tutto ciò fa capire che si vuole un intervento europeo, per lasciare l’Italia un po’ meno sola in questi drammi”

“Quali sono le intenzioni di voto degli italiani e qual è l'andamento della fiducia nei leader? Soprattutto alla luce del caso migranti” sposta poi il discorso la padrona di casa, con Masia che analizza i vari dati dei partiti. Fratelli d’Italia si conferma grossomodo sui dati della scorsa settimana, con una crescita al 27,4% (+0,1%). Scende invece il Partito Democratico, che cala dello 0,3% al 17,8%: la crescita dovuta alla nomina di Elly Schlein alla segreteria si è già arrestata. Il Movimento 5 Stelle recupera terreno sui dem, salendo dal 16,2% del 6 marzo al 16,5% di questa settimana. Segni positivi anche per Lega (+0,1%), Forza Italia (+0,2%) e Terzo Polo (+0,2%). In particolare il partito di Matteo Salvini vede la doppia cifra, avendo toccato il 9,9% dei consensi, mentre gli azzurri sono passati all’8,4%, quasi un punto e mezzo sopra la coppia Calenda-Renzi.

"La fiducia è interessante, perché nonostante tutto quello che è successo l'immagine complessiva di Giorgia Meloni e Matteo Salvini è migliorata. Il premier è passata dal 46 al 48%, riavvicinandosi al 50%, il dato più alto degli ultimi mesi che ha registrato. Salvini ha recuperato ed è al 39%. Conte sale al 35%, mentre Schlein si conferma al 31%, stessa fiducia di Berlusconi” il resto dei dati forniti da Masia sui leader politici.