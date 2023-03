Ultimi ritocchi per la giunta Rocca, arrivano i nomi degli assessori

Martina Zanchi 12 marzo 2023 a

È slittata un’altra volta la chiusura della partita sulla giunta del Lazio. La squadra avrebbe dovuto essere pronta entro venerdì, come aveva detto lo stesso presidente Francesco Rocca (forse confidando eccessivamente nella velocità dei partiti), poi il termine è slittato a ieri mattina, quando addirittura circolava l’indiscrezione di un’imminente conferenza stampa. Invece - salvo ulteriori imprevisti - l’annuncio sarà dato stamattina in Sala Tevere. Anche perché domani si svolgerà il primo Consiglio regionale. Il nodo che ha tenuto il centrodestra appeso per giorni è stato, come sempre, quello delle deleghe. Data per assodata la presidenza dell’Aula ad Antonello Aurigemma di FdI, la trattativa si è spostata sugli assessorati mentre, al netto di alcune new entry, i nomi in squadra dovrebbero essere confermati. Anche lo schema 6-2-2, in cui FdI è azionista di maggioranza, ha prevalso. Con i due posti che spettano alla Lega affidati a Simona Baldassarre (al posto di Cinzia Bonfrisco, che avrebbe rinunciato) e Pasquale Ciacciarelli. La prima alla Cultura e il secondo, in sintonia con il Ministero guidato da Matteo Salvini, è dato a Trasporti e Lavori pubblici. Forza Italia, dal canto suo, ha schierato Luisa Regimenti (che a un metro dal traguardo avrebbe superato Maria Spena) per la delega al Personale e Giuseppe Schiboni, inizialmente proiettato verso l’Ambiente, a occuparsi invece di Formazione.

Niente da fare sui Rifiuti per gli azzurri. Salvo stravolgimenti, infatti, l’incarico sarà affidato a Fabrizio Ghera, in quota Fabio Rampelli. Il vicepresidente della Camera, infatti, si sarebbe dimostrato determinato a vedere questa delega affidata a un politico di sua fiducia. Magari per dare un contributo nella partita del termovalorizzatore di Roma, progetto verso il quale nutre diverse perplessità. E nella stessa logica la casella dell’Ambiente potrebbe essere occupata da Elena Palazzo, eletta a Latina. Novità in casa FdI potrebbero arrivare anche sul fronte delle Politiche sociali. I rumors della serata, infatti, vedevano questa delega associata a quella della Casa, magari affidandole entrambe a Massimiliano Maselli. Dovrebbe poi essere saltato l’ingresso in giunta del reatino Michele Nicolai (al posto di Fabio Tagliaferri di Frosinone). Il nome che circola è invece quello di Manuela Rinaldi, tecnico del Comune di Rieti. E la suggestione è che nella giunta di Rocca possa esserci spazio per un inedito assessorato «alla Ricostruzione» post sisma. Siscoprirà oggi se le indiscrezioni saranno o meno confermate, mentre le uniche posizioni certe sembrano essere quelle di Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, e Giancarlo Righini, all’Agricoltura e probabilmente al Bilancio. La Sanità, invece, resta saldamente nelle mani del presidente.