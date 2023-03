Matteo Salvini sull'energia nucleare: chi dice no si oppone al progresso

11 marzo 2023 a

Proprio in questi mesi in cui si affronta il problema energetico, il leader della Lega, Matteo Salvini, pubblica un tweet in cui promuove l'energia nucleare pulita. Salvini lo scrive sui social in un messaggio in cui sostiene anche la filiera dell'automotive. «Chi dice di no all’energia nucleare, una delle più pulite e sicure, dice di no al progresso, al futuro, all’ambiente. Gli obiettivi sono chiari: sì alla sostenibilità ambientale ma con buonsenso, mettendo al centro anche la sostenibilità economica e sociale. Tutelare posti di lavoro e sostenere la filiera dell’automotive è e sarà fondamentale, per il futuro di Italia ed Europa».

Qualche ora prima, il vicepremier italiano aveva avuto anche un colloquio telefonico "molto cordiale" col presidente israeliano Benjamin Netanyahu. I due leader, si apprende da fonti della Lega, hanno confermato amicizia e stima reciproca e si sono ripromessi di vedersi di persona al più presto.