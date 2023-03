Stasera Italia, doppia bordata a Schlein da De Micheli: scelta dagli uomini più importanti del Pd

08 marzo 2023 a

Paola De Micheli, ex ministra e deputata del Pd, figura nell’elenco degli ospiti dell’edizione dell’8 marzo di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, e analizza quello che sarà il futuro del suo partito dopo l’esito delle primarie: “La vicenda di una donna di destra per la prima volta Presidente del Consiglio ha mosso donne di sinistra verso Schlein, che già da tempo era una di quelle che doveva avere un risultato importante, è stata scelta dagli uomini più importanti del nostro partito, ma credo che ci sia una quota parte di voto che ritorna, se stabilmente o meno vedremo, io ovviamente spero che sia così. Sul tema della linea politica io credo e mi auguro che il Partito democratico sia capace di rappresentare tutta la società e non diventi il luogo della rappresentanza della somma delle minoranze, che noi abbiamo rappresentato, magari a volte non siamo stati all’altezza, ma io penso che - chiosa De Micheli - dobbiamo essere capaci di rappresentare tutta la società se vogliamo essere davvero l’opposizione alla Meloni”.