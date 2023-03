Tsunami Schlein sul Pd: cosa succede ai tesseramenti

07 marzo 2023 a

a

a

“Effetto Schlein sul Pd”. È questo il titolo che usa Repubblica per raccontare le conseguenze della scelta dell’ex vice-governatrice dell’Emilia-Romagna come nuova segretaria del Partito Democratico. In particolare viene evidenziato che dopo l’annuncio effettuato da Elly Schlein nell’intervista con Fabio Fazio a Che tempo che fa è volato il numero di nuovi tesseramenti. La riapertura delle iscrizioni ha portato quasi 4mila volti nuovi in casa dem, con migliaia di persone che hanno sfruttato la possibilità di aderire online.

FratElly di sinistra: tra Schlein e Conte è derby a chi la spara più grossa

A festeggiare è in primis il sindaco di Bologna, Matteo Lepore: “È rinata una speranza. Da qualche giorno mi accade che mi fermino per strada persone diverse tra loro, l'autista dell'ambulanza al semaforo, la signora con la figlia a spasso, il giovane cassiere del supermercato, per dirmi che si sarebbero iscritti al Pd”. Schlein ha portato anche altri benefici al Pd, tra cui quello che impatta sulla classifica dei sondaggi: ormai quasi tutti gli istituti segnalano il controsorpasso ai danni del Movimento 5 Stelle e la riconquista della prima piazza tra le forze di opposizione.